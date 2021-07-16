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قاتل الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي يروي تفاصيل جريمته - فيديو

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قاتل الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي يروي تفاصيل جريمته - فيديو
الخبير الاستراتيجي العراقي المغدور هشام الهاشمي - أرشيف
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تناقلت وسائل الإعلام العراقية، الجمعة، لقاء مع قاتل الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي، روى خلاله تفاصيل جريمته.

واعترف المدعو أحمد الكناني من مواليد العام 1985، بأنه ينتمي إلى مجموعة خارجة عن القانون.
وقال، إنه "تعين في الشرطة في العام 2007، وعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية العراقية".
وعن تفاصيل الجريمة، أشار إلى أن "تجمع المجموعة المجرمة كان في منطقة البو عيثة ذهبنا بدراجتين وسيارة نوع (كورلا) لتنفيذ عملية الاغتيال".


وأضاف الكناني: "انتظرنا الهدف في زاوية الشارع الذي يقع في منزله، ولدى وصوله بسيارته نوع (برادو)، أطلقت عليه الرصاص من سلاح رشاش (غدارة)، وعندما توقفت بيدي، أجهزت عليه بمسدسي الشخصي".
وقتل الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي البارز هشام الهاشمي في تموز عام 2020، في واقعة هزت الرأي العام المحلي والعربي.

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المصدر: "السومرية نيوز"

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