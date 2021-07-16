مراسلنا: الكاظمي يعلن القبض على قتلة الباحث الأمني هشام الهاشمي

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الجمعة، بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أعلن عن القبض على قتلة الباحث الأمني هشام الهاشمي.

وذكر مراسل RT نقلا عن مصادر حكومية، أن الكاظمي أعلن اليوم في تغريدة على حسابه بتويتر القبض على قتلة الباحث الأمني هشام الهاشمي.

وأضاف، أن القناة الرسمية في العراق ستبث اعترافات القتلة.

ووفقا للمصادر، فإن أحد القتلة الذين ستعرض اعترافاتهم، يعمل ضابطا في وزارة الداخلية العراقية.

وقال رئيس الحكومة العراقية، "وعدنا بالقبض على قتلة الباحث الأمني هشام الهاشمي، وأوفينا الوعد".

وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء".

وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الابرياء.

من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا واحقاق الحق — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) July 16, 2021

يذكر أن مسلحين اغتالوا الباحث الأمني هشام الهاشمي في السادس من يوليو 2020 أمام منزله بمنطقة زيونة شرقي بغداد.

المصدر: RT