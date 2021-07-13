بالفيديو.. اللحظات الأولى لاندلاع حريق مستشفى الحسين التعليمي بالعراق

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لاندلاع حريق بمستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار العراقية.

وأظهر الفيديو أهالي المرضى وهم بصدد المسارعة إلى إخراج أفراد أسرهم من المستشفى، قبل أن يتصاعد دخان كثيف من داخله.

يذكر أن هيئة الصحة بمحافظة ذي قار أعلنت عن مصرع 54 شخصا في الحريق، قبل إخماده بالكامل وإعلان حالة الطوارئ.

وفي أبريل الماضي اندلع حريق في مستشفى ابن الخطب ببغداد، وراح ضحيته آنذاك نحو 100 شخص.

المصدر: RT