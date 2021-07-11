بالفيديو.. استهداف صاروخي للقاعدة الأمريكية في حقل العمر بدير الزور في سوريا

أكدت وسائل إعلام سورية بأن القاعدة التي تشغلها قوات التحالف الدولي بالقيادة الأمريكية في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور تعرضت لقصف بعدد من القذائف الصاروخية اليوم الأحد.

ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مصادر محيلة تأكيدها أن أعمدة دخان تتصاعد فوق القاعدة الواقعة في معمل كونيكو للغاز في حقل العمر.

ونشر مراقبون ووسائل إعلام سورية لقطات قيل إنها تظهر لحظة استهداف القاعدة وتصاعد الدخان فوقها.

لحظة سقوط صاروخ مجهول المصدر على القاعدة الأمريكية في حقل العمر شرق #ديرالزور. #نهر_ميديا

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وكان التلفزيون السوري الرسمي قد أفاد مساء أمس بسماع دوي انفجار مجهول المصدر من جهة القاعدة الأمريكية في حقل عمر، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في البنتاغون قوله إن القوات الامريكية المنتشرة في شرق سوريا تعرضت لـ"هجوم غير مباشر بالأسلحة النارية".

المصدر: وكالات