التلفزيون السوري: دوي انفجار مجهول في قاعدة لقوات التحالف الدولي بريف دير الزور الشرقي

أفاد التلفزيون السوري نقلا عن مصادر محلية مساء السبت، بأن انفجارا مجهولا سمع دويه من جهة معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه قوات التحالف الدولي قاعدة عسكرية بريف دير الزور الشرقي.

ولم تذكر الوكالة السورية الرسمية أي تفاصيل عن ضحايا أو خسائر.

وتتمركز القوات الأميركية في عدة مواقع عسكرية في سوريا، أبرزها قرب حقول نفط العمر وغاز كونيكو بدير الزور، وقاعدة التنف جنوب شرق سوريا.

المصدر: وكالات