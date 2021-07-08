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الجزائر.. انتخاب نائب مستقل رئيسا للبرلمان

أخبار العالم العربي

الجزائر.. انتخاب نائب مستقل رئيسا للبرلمان
Reuters
البرلمان الجزائري
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انتخب نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى في البرلمان)، اليوم الخميس، النائب إبراهيم بوغالي رئيسا جديدا للمجلس، وهي المرة الأولى التي يترأس فيها نائب مستقل البرلمان.

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وكان بوغالي قد ترشح ضمن القائمة المستقلة "الوحدة والتداول" عن الدائرة الانتخابية لولاية غرداية خلال الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 يونيو الماضي.

وتفوق بوغالي بأغلبية الأصوات على المترشح الثاني لرئاسة المجلس، النائب عن "حركة مجتمع السلم"، أحمد صادوق، من ولاية الشلف.

المصدر: RT

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