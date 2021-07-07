الجزائر تعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة للبلاد

أعلن مكتب الرئاسة في الجزائر اليوم الأربعاء تشكيلة حكومة رئيس الوزراء المكلف أيمن بن عبد الرحمن.

وجاء في بيان الرئاسة، أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عين أعضاء الحكومة الجديدة التي يرأسها رئيس الوزراء المكلف أيمن بن عبد الرحمن".

وأضاف، أنه "طبقا لأحكام المواد 91، و103، و104، و105 من الدستور وباقتراح من رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، عين رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وبموجب المرسوم 21/ 281، أعضاء الحكومة الجديدة".

وتضم الحكومة الجديدة:



رئيس الوزراء ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمن

وزير الخارجية رمطان لعمامرة

وزير الداخلية كمال بلجود

وزير العدل عبد الرشيد طبي

وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب

وزير المجاهدين العيد لبيقة

وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي

وزير التربية عبد الحكيم بلعابد

وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان

وزير التكوين ياسين ميرابي

وزيرة الثقافة وفاء شعلال

وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق

وزير الرقمنة وسيل شرحبيل

وزير البريد المواصلات السلكية كريم بيبي تريكي

وزير التضامن كوثر كريكو

وزير الصناعة احمد زغدار

وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني

وزير السكن محمد طارق بلعريبي

وزير التجارة و ترقية الصادرات كمال رزيق

وزير الاتصال عمار بلحيمر

وزير الاشغال العمومية كمال ناصري

وزير النقل عيسى بكاي

وزير الموارد والأمن المائي كريم حسني

وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد

وزير العمل عبد الرحمان لحفاية

وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار

وزير البيئة سامي موالفي

وزير الصيد البحري هشام سفيان صلواتي

وزير الصناعة الصيدلانية عبد اللطيف بن باحمد

وزير منتدب مكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات

يذكر أن التشكيلة الجديدة للحكومة أبقت على وزيري المالية والطاقة، فيما حل رمطان لعمامرة وزيرا للشؤون الخارجية خلفا للوزير صبري بوقادوم.

المصدر: RT