الحوثيون يعلنون سيطرتهم على مركز مديرية الزاهر في البيضاء

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية عن إحرازها تقدما ميدانيا في مواجهاتها ضد قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في محافظة البيضاء.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين اليوم الخميس عن مصدر عسكري تصريحه بأن قوات الجماعة بالتعاون مع "أبناء المحافظة" تمكنت من استعادة السيطرة على مركز مديرية الزاهر التي تحولت في الأيام الأخيرة إلى إحدى أكبر بؤر التوتر العسكري في البيضاء.

#المسيرة_عاجل | مصدر عسكري للمسيرة: الجيش واللجان الشعبية يتمكنون بفضل الله من استعادة مركز مديرية الزاهر بالتعاون مع أبناء محافظة البيضاءhttps://t.co/uMQtKOoEqs — المسيرة - عاجل (@alosbou) July 8, 2021

وذكرت القناة أن القبائل المحلية لعبت "دورا كبيرا في قلب المعادلة"، مشددة على أن عمليات الحوثيين مستمرة باتجاه باقي المناطق منها الشبكة والجمجمة وغيرها.

وتعهدت الجماعة بنشر لقطات جديدة توثق عملياتها في مركز المديرية.

في غضون ذلك، أفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أن قواتها تواصل تقدمها في مختلف جبهات المحافظة واستطاعت أمس تأمين المواقع والمناطق التي سيطرت عليها في مديرية البيضاء، ومنها المواقع المحيطة بمنطقتي الضحاكي والعيوف.

وأشار الموقع إلى أن مدفعية القوات الحكومية استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين في محيط مدينة عوين بمديرية الصومعة، فيما شن التحالف العربي بقيادة السعودية غارات جوية استهدفت تعزيزات لـ"أنصار الله" في مديريتي ذي ناعم والطفة.

وتأتي هذه التطورات على خلفية تنشيط المعارك بين قوات الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا في البيضاء في الأيام الأخيرة.

المصدر: "المسيرة" + "سبتمبر نت"