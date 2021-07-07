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بعد بيان من قوات هادي عن انتصارات كبيرة في البيضاء.. الحوثيون يعلنون عن عمليتين جديدتين في المحافظة

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بعد بيان من قوات هادي عن انتصارات كبيرة في البيضاء.. الحوثيون يعلنون عن عمليتين جديدتين في المحافظة
Reuters Khaled Abdullah
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية عن تنفيذها عمليتين عسكريتين جديدتين في محافظة البيضاء، بعد أن ذكرت قوات الحكومة المعترف بها دوليا أن قواتها أحرزت تقدما في هذه المنطقة.

ونقل "مركز الإعلام الثوري" التابع للحوثيين اليوم الأربعاء عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجماعة بالتعاون مع أبناء القبائل المحلية تنفذ عمليتين عسكريتين في مديريتي الزاهر والصومعة استعادت خلالهما عددا من المواقع هناك.

وذكر المصدر أن أكثر من 80 شخصا من القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سقطوا بين قتيل وجريح خلال العمليتين، وزعم وجود قيادات من تنظيم "القاعدة" بينهم.

ويأتي هذا البيان بعد يوم من إعلان قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي عن تحقيقها انتصارات كبيرة في البيضاء، وخاصة في الزاهر والصومعة، واستمرار تقدمهما صوب مركز المحافظة مدينة البيضاء.

المصدر: RT

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