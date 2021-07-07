أمير قطر يبعث رسالة خطية إلى الرئيس الأفغاني تتعلق بمفاوضات الدوحة

بحث المبعوث القطري مع الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني مفاوضات السلام الأفغانية في الدوحة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

ونقل المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات مطلق بن ماجد القحطاني، رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للرئيس الأفغاني تتعلق بالعلاقات بين البلدين.

وجرى خلال المقابلة استعراض التطورات الحالية في أفغانستان، ومناقشة مفاوضات السلام الجارية في الدوحة.

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ولعبت قطر من قبل دور الوسيط في مفاوضات واشنطن وحركة "طالبان"، التي أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي، في فبراير الماضي، نص على انسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل للأسرى بين الحركة والحكومة الأفغانية.

وانطلقت المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في الدوحة، في سبتمبر الماضي، وجرى تعليقها لفترة بسبب الخلافات في وجهات النظر، قبل أن تتواصل مجددا.

يذكر أن حركة "طالبان" سيطرت على عددكبير من المناطق منذ بدء انسحاب قوات الناتو من أفغانستان.

المصدر: "الشرق القطرية"