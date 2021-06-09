 
مباشر

"طالبان" تعلن انطلاق جولة جديدة من المحادثات مع الحكومة الأفغانية في الدوحة

أخبار العالم

Reuters
أعضاء وفد طالبان المفاوض في الدوحة، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ql3v

أعلن متحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن جولة جديدة من المفاوضات بين الحركة ووفد الحكومة الأفغانية بدأت في العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء.

إقرأ المزيد
تركيا تعرض حراسة وإدارة مطار كابل بعد انسحاب الولايات المتحدة وقوات الناتو من أفغانستان
تركيا تعرض حراسة وإدارة مطار كابل بعد انسحاب الولايات المتحدة وقوات الناتو من أفغانستان

وأكد المتحدث أن الجولة الحالية من المفاوضات ستستمر عدة أيام.

وكشف المتحدث باسم حركة "طالبان" في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، أن لقاءات الحركة ووفد الحكومة في الدوحة ستتناول سبل تسريع عملية التفاوض لتوطيد عملية السلام في أفغانستان.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا