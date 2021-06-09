"طالبان" تعلن انطلاق جولة جديدة من المحادثات مع الحكومة الأفغانية في الدوحة

أعلن متحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن جولة جديدة من المفاوضات بين الحركة ووفد الحكومة الأفغانية بدأت في العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء.

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وأكد المتحدث أن الجولة الحالية من المفاوضات ستستمر عدة أيام.

وكشف المتحدث باسم حركة "طالبان" في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، أن لقاءات الحركة ووفد الحكومة في الدوحة ستتناول سبل تسريع عملية التفاوض لتوطيد عملية السلام في أفغانستان.

المصدر: الأناضول