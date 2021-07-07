 
مباشر

لافروف: سنفعل كل شيء لحماية حلفائنا بما في ذلك استخدام القاعدة العسكرية في طاجيكستان

أخبار العالم العربي

لافروف: سنفعل كل شيء لحماية حلفائنا بما في ذلك استخدام القاعدة العسكرية في طاجيكستان
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qrxm

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن بلاده ستفعل كل شيء لحماية الحلفاء من التهديد القادم من أفغانستان، بما في ذلك استخدام القاعدة العسكرية في طاجيكستان.

إقرأ المزيد
لافروف يحذر واشنطن من الحديث مع روسيا من موقع القوة
لافروف يحذر واشنطن من الحديث مع روسيا من موقع القوة

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب مباحثات أجراها مع وزير خارجية لاوس ساليمساي كوماسيت: "سنفعل كل شيء، بما في ذلك استخدام قدرات القاعدة العسكرية الروسية على حدود طاجيكستان مع أفغانستان، لمنع أي تجاوزات عدوانية ضد حلفائنا".

وأشار رئيس الدبلوماسية الروسية إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع نظيريه في طاجيكستان وأوزبكستان، وهو على اتصال مع زعماء آخرين في آسيا الوسطى.

وشدد على أن "الالتزامات في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي تظل سارية المفعول بالكامل. وقد زار ممثلو الأمانة العامة للمنظمة منطقة الحدود الطاجيكية الأفغانية، وقاموا بتقييم الوضع، وسيقدمون تقريرا إلى المجلس الدائم".

وذكر لافروف أن الاتحاد الروسي يراقب الوضع في أفغانستان عن كثب، موضحا أن "الوضع يميل إلى التدهور السريع، بما في ذلك في سياق الانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية وقوات الناتو الأخرى، والتي لم تحقق على مدى عقود من وجودها في هذا البلد نتائج ملموسة من ناحية استقرار الوضع هناك".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا