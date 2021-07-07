السيسي يبحث مستجدات قضية سد النهضة مع رئيس الكونغو الديمقراطية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء هاتفيا مع رئيس الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسيكيدي، مستجدات قضية سد النهضة الإثيوبي.

وذكر بسام راضي الناطق باسم الرئاسة المصرية أن السيسي بحث مع فيلكس تشيسيكيدي، مستجدات قضية سد النهضة عشية انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولية للنظر في القضية.

وأكد الرئيس المصري أن توجه مصر والسودان إلى مجلس الأمن للنظر في قضية سد النهضة جاء نتيجة للتعنت المستمر ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب إثيوبيا.

وشدد الرئيس المصري على أن التعنت المستمر أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي.

المصدر: RT