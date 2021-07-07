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سامح شكري يبحث قضية سد النهضة مع غوتيريش

أخبار العالم العربي

سامح شكري يبحث قضية سد النهضة مع غوتيريش
Reuters Mohamed Azakir
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أعلنت الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري التقى الأمين العام لمجلس الأمن الدولي أنطونيو غوتيريش لبحث قضية سد النهضة.

وجاء على حساب المتحدث باسم الخارجية المصرية في "تويتر"، أن "الوزير سامح شكري يلتقي بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتأكيد على الموقف المصري في قضية سد النهضة وعلى ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤوليتها نحو المساهمة في حلحلة الوضع الراهن ودعم التوصل لاتفاق ملزم قانونيا يراعي مصالح الدول الثلاث".

ويزور سامح شكري نيويورك، حيث التقى عددا من المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة لبحث قضية سد النهضة.

ويأتي ذلك عشية عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول سد النهضة بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد.

المصدر: RT

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