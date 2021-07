وفاة القيادي الفلسطيني أحمد جبريل في دمشق

Ahmed Jibril is the founder and leader of the Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command, pass away .#احمد_جبريل@JoumanaNammour@samykleyb@tounsiahourra@SUDTwittUN@Haitham_A_S@abdelbariatwan@ReemaAH_RT@yafastaty_rt@SimriNajwan@kurd_munapic.twitter.com/dyjUQzxrRz