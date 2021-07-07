المبعوثة الأممية في العراق تعلق على الهجوم ضد مطار أربيل

علقت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، جينين هينيس بلاسخارت، على الهجوم الذي تعرض له مطار أربيل الدولي في العراق أمس الثلاثاء.

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وكتبت بلاسخارت على حسابها الرسمي في موقع "تويتر" اليوم الأربعاء إن "هذه الهجمات المستمرة التي تكررت الليلة الماضية في أربيل هي إهانة لسيادة القانون".

وأضافت: "مثل هذه الأعمال تدفع بالبلاد نحو المجهول، وقد يدفع الشعب العراقي ثمنا باهظا يجب ألا تكون شرعية الدولة مهددة من قبل الجماعات المسلحة".

These constant attacks, last night again in Erbil, are an affront to the rule of law. Such acts are pushing the country towards the unknown, with the Iraqi people potentially paying a high price. The legitimacy of the State must not be threatened by callous armed actors. — Jeanine Hennis (@JeanineHennis) July 7, 2021

يذكر أن مطار أربيل عاصمة إقليم كردستان تعرض للهجوم بطائرة مسيرة مساء الثلاثاء.

وأفاد مراسلنا في العراق بعودة الملاحة وإعادة فتح الطرق المؤدية إلى المطار في أعقاب الهجوم.

المصدر: RT