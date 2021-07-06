مراسلنا: عودة الملاحة إلى مطار أربيل بعد الهجوم الذي طاله

أفاد مراسلنا في العراق بعودة الملاحة إلى مطار أربيل بعد الهجوم الذي تعرض له.

وذكر مراسل RT أن السلطات الأمنية في أربيل افتتحت أيضا الطرق المؤدية إلى المطار.

وكان مراسلنا أفاد بأن هجوما "غير معروف المصدر" طال مطار أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وأضاف أن السلطات الأمنية في المطار أخلت الطائرات من الركاب وأدخلتهم إلى صالات الانتظار.

ولفت إلى أن السلطات أطفأت أضواء المطار أيضا وطلب من المسافرين عدم الاقتراب من الزجاج والأماكن القريبة من المدارج.

من جهته أكد جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، تعرض المطار لهجوم بطائرة مسيّرة.

المصدر: RT