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العراق.. الإعلان عن مكافأة مالية لمن يبلغ عن مستهدفي أبراج نقل الطاقة

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العراق.. الإعلان عن مكافأة مالية لمن يبلغ عن مستهدفي أبراج نقل الطاقة
خطوط نقل الطاقة الكهربائية في العراق - أرشيف
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عن رصد مكافأة مالية لمن يبلغ عن مستهدفي أبراج نقل الطاقة في البلاد.

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ودعت في بيان صحفي "المواطنين إلى إبلاغ القطعات المنتشرة في قواطع العمليات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والشرطة المحلية وشرطة الطاقة عن أي حالة استهداف للأبراج الكهربائية".

وأضافت: "ستخصص مكافأة مالية مجزية للمتعاونين بهذا الإطار".

وطالبت قيادة العمليات المشتركة "بعدم الاقتراب من المنشآت الكهربائية والأبراج للمساعدة في تنفيذ خطط الحماية اللازمة وحرصا على سلامة المواطنين".

وفي الآونة الأخيرة تعرضت خطوط الطاقة في العراق لعمليات استهداف تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وعادة ما توجه الاتهامات لتنظيم "داعش" بهذه الاعتداءات.

المصدر: RT

 

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