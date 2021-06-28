تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم صاروخي على محطة كهرباء بالعراق

أعلن تنظيم "داعش" عبر وسائل إعلام تابعة له مسؤوليته عن هجوم صاروخي على محطة كهرباء في العراق.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت على صفحتها عبر موقع "فيسبوك" أن "محطة صلاح الدين الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية في سامراء أصيبت بصواريخ كاتيوشا مما تسبب بأضرار جسيمة بأجزاء الوحدة التوليدية (البويلر)".

وأضافت أن "خط ديالى - شرق بغداد 400 رقم (2) انفصل من الجهتين، إثر استهداف الأبراج بتفجيرات وعمليات تخريبية قرب منطقة خان بني سعد".

المصدر: "رويترز" + RT