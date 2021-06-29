الخزعلي: لدينا الجهوزية الكاملة للرد على أمريكا إذا استمرت في إراقة الدماء العراقية

أكد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" في العراق، قيس الخزعلي "الجاهزية والتخطيط بشكل لا يتوقعه العدو"، في حال "استمرت أمريكا في إراقة الدماء العراقية".

وأشار الخزعلي إلى أن "العدو الأمريكي الغادر هو من ابتدأ بإزهاق الأرواح ونقل المعركة إلى هذا المستوى"، لافتا إلى أن "عمليات المقاومة انتقلت لمرحلة جديدة ولن يكون القصاص لدماء شبابنا الغالية إلا دماء جنوده المحتلين".

وأضاف: "إذا استمرت أمريكا في إراقة الدماء العراقية فنحن على قدرة باستمرار الرد على الرد ولدينا الجهوزية الكاملة والتخطيط بشكل لن يتوقعه العدو من ناحية المكان ونوعية الأسلحة".

وقال الخزعلي إن "الكثير من القوى السياسية كان موقفها جيدا في إدانة واستنكار هذا الاعتداء ولكن أكثر من قوى سياسية لم تنطق بأي شيء عن الاعتداء وكأن الأمر لا يعنيها والطرف الكردي لم نسمع له أي تصريح واي موقف".

وأعلن أن "فصائل المقاومة باقية على قرارها بمقاومة الأمريكيين وتصعيد عملياتها".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في بيان يوم أمس أن "القوات العسكرية الأمريكية شنت في وقت مبكر من اليوم، بتوجيه من الرئيس جو بايدن، ضربات جوية دفاعية دقيقة ضد منشآت تستخدمها المليشيات المدعومة من إيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا".

المصدر: "عصائب أهل الحق"