 
مباشر

تركيا تعلن "تحييد 3 إرهابيين" في شمال سوريا

أخبار العالم العربي

تركيا تعلن
Reuters RODI SAID
عناصر في الجيش التركي بمنطقة تل أبيض شمال سوريا.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qpja

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 3 "إرهابيين" في تنظيم "وحدات حماية الشعب" الكردية، قالت إنهم كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات بشمال سوريا.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب نشرته عبر حسابها في موقع "تويتر"، اليوم الأحد، أن عناصر في "قوات كوماندوز، التي تعد ضمانا للسلام والأمن، حيدت 3 إرهابيين في حزب العمال الكردستاني /وحدات حماية الشعب، كانوا يستعدون لشن هجمات".

إقرأ المزيد
وزير الدفاع التركي: حيدنا خلال 6 سنوات أكثر من 18 ألف إرهابي
وزير الدفاع التركي: حيدنا خلال 6 سنوات أكثر من 18 ألف إرهابي

وذكرت الوزارة أنه تم تحييد 2 منهم في منطقة عملية "نبع السلام" وآخر في منطقة عملية "درع الفرات"، مشددة على أن تركيا لن تتسامح مع الإرهاب والإرهابيين.

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد (مواطني تركيا)، الذين تعتبرهم إرهابيين، المتحصنين في جبال العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني" (التركي)، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا