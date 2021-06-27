تركيا تعلن "تحييد 3 إرهابيين" في شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 3 "إرهابيين" في تنظيم "وحدات حماية الشعب" الكردية، قالت إنهم كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات بشمال سوريا.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب نشرته عبر حسابها في موقع "تويتر"، اليوم الأحد، أن عناصر في "قوات كوماندوز، التي تعد ضمانا للسلام والأمن، حيدت 3 إرهابيين في حزب العمال الكردستاني /وحدات حماية الشعب، كانوا يستعدون لشن هجمات".

Teröre ve teröriste geçit yok!



Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; ikisi Barış Pınarı bölgesinde, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. #MSB#TSKpic.twitter.com/NiZsGinwrE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2021

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وذكرت الوزارة أنه تم تحييد 2 منهم في منطقة عملية "نبع السلام" وآخر في منطقة عملية "درع الفرات"، مشددة على أن تركيا لن تتسامح مع الإرهاب والإرهابيين.

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد (مواطني تركيا)، الذين تعتبرهم إرهابيين، المتحصنين في جبال العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني" (التركي)، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.

المصدر: RT