وزير الدفاع التركي: حيدنا خلال 6 سنوات أكثر من 18 ألف إرهابي

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن قوات بلاده تمكنت من "تحييد" أكثر من 18 ألف إرهابي بعمليات عسكرية داخل وخارج تركيا خلال السنوات الـ6 الماضية.

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وقال أكار، في كلمة ألقاها السبت خلال زيارته قاعدة عسكرية في ولاية ملطية، إن القوات التركية حيدت منذ 24 يوليو 2015 بعمليات عسكرية مختلفة 18220 إرهابيا على الأقل، بينهم 1366 في 2021 الحالي.

وأضاف وزير الدفاع التركي: "يجب ألا يشك أحد في أن كفاحنا سيستمر حتى القضاء على آخر إرهابي".

وفي تطرقه إلى عمليات بلاده العسكرية في سوريا والعراق، شدد أكار على أن تركيا تحترم سيادة دول جوارها وتنتظر منها سياسة مماثلة بحق الدولة التركية.

وشنت تركيا يوم 24 يوليو 2015 أول غارات جوية على أراضي سوريا في إطار هجوم قالت إنه كان يستهدف مواقع لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، لتأتي بعد ذلك ضربات على مواقع للمقاتلين الأكراد الذي تعتبرهم أنقرة إرهابيين في كل من سوريا والعراق.

ومنذ العام 2016 أطلقت القوات التركية 3 عمليات عسكرية شمال سوريا شملت أراض في محافظات حلب والرقة والحسكة ضد تنظيمي "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، وكذلك واحدة أطلق عليها اسم "درع الربيع" في إدلب ضد الجيش السوري في 27 فبراير 2020.

وفي الأراضي العراقية تشن القوات التركية هجمات جوية وبرية مستمرة تستهدف مواقع "حزب العمال الكردستاني" تطال معظمها إقليم كردستان العراق.

وعلى الرغم من إدانات واحتجاجات واسعة من قبل كل من دمشق وبغداد ومجموعة من العواصم العربية والغربية، تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرارا بأن تفعل بلاده كل ما بوسعها لمنع إنشاء "ممر إرهابي" على حدودها الجنوبية، مشيرا إلى أن أنقرة "لن تطلب سماحا" من أحد لمكافحة الإرهاب داخل تركيا أو خارجها.

المصدر: "الأناضول" + وكالات