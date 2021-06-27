الأردن.. محامي باسم عوض الله يكشف عن تفاصيل الجلسة الثالثة من محاكمة المتهمين بقضية "الفتنة"

كشف محمد العفيف، محامي المتهم في قضية "الفتنة" باسم عوض الله، عن تفاصيل الجلسة الثالثة التي عقدتها محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد.

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وقال العفيف في تصريح صحفي بعد رفع الجلسة إنه "تم تحديد يوم الأربعاء المقبل موعدا للجلسة القادمة".

وأضاف أن المحكمة استدعت المتهمين إلى قاعة المحكمة عند الساعة الواحدة ظهر اليوم وافتتاح الجلسة، وقدم المتهمون الإفادات الدفاعية الخطية التي عرضوا فيها كل ما حدث معهم بالنسبة لهذه القضية.

وبيّن العفيف أنه في الجلسة المقبلة سيتم تقديم قائمة البيانات الخطية والشخصية والخبرة الفنية.

المصدر: خبرني