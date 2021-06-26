مصدر يكشف لـRT أسباب نفي الحشد الشعبي استعراضه بالطائرات المسيرة

نفت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم السبت، وجود طائرات مسيرة في استعراضها العسكري الذي جرى صباح اليوم السبت في محافظة ديالى بشرق البلاد، فيما كشف مصدر عراقي أسباب النفي.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن "زج مثل هذه المعلومات المضللة في الاستعراض الناجح الذي حضره القائد العام للقوات المسلحة وعدد كبير من القيادات الأمنية في البلد، هدفه خلط الأوراق وضرب وحدة صف القوات المسلحة".

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من جهته قال مصدر أمني عراقي لـRT، إن "قوات الحشد الشعبي كانت تتدرب منذ أسابيع على إشراك الطائرات المسيرة في الاستعراض، لكنها تراجعت عن ذلك في الساعات الأخيرة".

وأضاف، أن "سحب الطائرات المسيرة جاء بطلب من القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي".

ورغم النفي، إلا أن منصات مقربة من الحشد الشعبي والفصائل المنضوية فيه، بثت لقطات فيديوية وصورا للاستعراض تظهر فيها الطائرات المسيرة في ذات المكان الذي حضر فيه القائد العام للقوات المسلحة العراقية.

يذكر أن الحشد الشعبي تأسس في يونيو 2014 بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل بشمال العراق، ولعب دورا كبيرا في مساعدة القوات العراقية النظامية في عمليات دحر "داعش" وتحرير المدن العراقية، قبل أن يتحول إلى هيئة لديها قانون خاص مصوت عليه في مجلس النواب.

المصدر: RT