استعراض كبير للحشد الشعبي في العراق.. طائرات مسيرة وآليات جديدة (صور)

استعرضت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم السبت، في محافظة ديالى بشرق البلاد، في أكبر استعراض لها منذ تأسيسها في الثالث عشر من يونيو 2014.

وظهر الحشد في استعراضه بمعسكر أشرف، الذي كان سابقا معسكرا لـ"مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، وهو يستعرض قواته وآلياته الجديدة، خاصة الطائرات المسيرة التي لم تستعرضها قوات الجيش العراقي في احتفالات عيد الجيش في مطلع شهر يناير الماضي.

وحضر الاستعراض القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، ورئيس هيئة الحشد، فالح الفياض، وقيادات أمنية وعسكرية أخرى.

وفي الأيام الأخيرة، دخل الحشد الشعبي في توتر مع الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، على خلفية اعتقال القيادي في الحشد، قاسم مصلح.

يذكر أن الحشد الشعبي تأسس في يونيو 2014 بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل بشمال العراق، ولعب دورا كبيرا في مساعدة القوات العراقية النظامية في عمليات دحر "داعش" وتحرير المدن العراقية، قبل أن يتحول إلى هيئة لديها قانون خاص مصوت عليه في مجلس النواب.

المصدر: RT