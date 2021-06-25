 
مباشر

مصر.. إلهام شاهين تكشف عن حالة دلال عبد العزيز الصحية بعد زيارتها

أخبار العالم العربي

مصر.. إلهام شاهين تكشف عن حالة دلال عبد العزيز الصحية بعد زيارتها
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qp6p

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين، عن زيارتها للفنانة دلال عبدالعزيز في المستشفى، مؤخرا للاطمئنان على حالتها الصحية.

إقرأ المزيد
مصر.. ابنة سمير غانم تتحدث لأول مرة منذ وفاة والدها (فيديو)
مصر.. ابنة سمير غانم تتحدث لأول مرة منذ وفاة والدها (فيديو)

وقالت خلال تصريحات صحفية: "الفنانة دلال عبدالعزيز، تعافت من فيروس كورونا، لكنها لا تزال في حاجة للتواجد بالرعاية المركزة العادية وليس عزل لحاجتها للأكسجين، وذلك حتى تتعافى تماما وتعود لصحتها وعافيتها بشكل كامل".

وأضافت على هامش ندوة تكريمها بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدورته الخامسة: "قمت بزيارتها وشوفتها من 3 أيام واطمنت عليها وقعدت معاها، وهى تعافت من كورونا ولكن هناك تداعيات شوية، وحولها بناتها دنيا وإيمي سمير غانم، وهما قاعدين معاها".

المصدر: "الوطن"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا