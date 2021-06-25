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مصر.. ابنة سمير غانم تتحدث لأول مرة منذ وفاة والدها (فيديو)

مجتمع

مصر.. ابنة سمير غانم تتحدث لأول مرة منذ وفاة والدها (فيديو)
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تحدثت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم لأول مرة منذ وفاة والدها، وذلك في رسالة قصيرة لمهرجان أسوان لسينما المرأة.

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وقالت دنيا سمير غانم خلال الفيديو إنها تشكر مهرجان أسوان وكل القائمين فيه على تكريمهم المشجع لها، معتذرة عن حضورها لحصد التكريم بسبب ظروف والدتها الصحية.

وأوضحت: "أرسل رسالة شكر وحب لكل شخص وقف بجواري وساندني فى محبتني حتى ولو بالدعاء، حسيت فى تلك الظروف الصعبة بوصية بابا التي كان يوصني بها هي حب الناس هي الكنز  الحقيقي، وهدي التكريم لأغلى شخصين فى حياتي وهما بابا وماما".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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