مصر.. تطورات جديدة في بلاغ عاجل ضد محمد حسين يعقوب

قال المحامي المصري أحمد المنشاوي، إن الشيخ محمد حسين يعقوب تصالح مع مصطفى نعمت الله خفير مزرعته، بعدما سدد له مستحقاته كاملة والتى تقدر بـ 135 ألف جنيه، حيث قدم بلاغ عاجل ضده.

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أضاف المحامي فى تصريحات لموقع "مصر تايمز"، إن التصالح بين يعقوب وخفير مزرعته تم مساء أمس بعدما حضر الشيخ يعقوب لإتمام التصالح، وسدد مستحقات الخفير كاملة والتي تقدر بـ135 ألف جنيه، نظير فترة عمله بإحدى مزارع العنب التي يمتلكها الشيخ وعمولات شراء الأرض وبيع محصول العنب.

وكان مصطفى نعمت الله، خفير أهالي، حرر محضرا ضد الداعية الإسلامي محمد حسين يعقوب ونجله، ومدير أعماله، لعدم سداد مستحقاته المالية، نظير العمل بإحدى مزارع الفاكهة التي يمتلكها، بمنطقة جبل الخطاطبة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية.

وقال نعمت الله إنه اتفق مع الداعية محمد حسين يعقوب على رعاية مزرعة العنب التى يمتلكها الشيخ بجبل الخطاطبة، الا أنه امتنع منذ فترة على صرف مستحقاته، حيث بلغت إجمالى المستحقات 100 ألف جنيه نظير أعمال سمسرة ورعاية لمحصول العنب .

وأضاف "نعمت الله" فى بلاغه، أن "يعقوب" طالبه برعاية مزرعة العنب وحراستها، وحال مطالبته بمستحقاته المالية مقابل العمل لمدة عام، فوجئ بمماطلة الشيخ ونجله ومدير أعمالهما وقاموا بطرده بعد الانتهاء من جمع المحصول وبيعه للتجار .

المصدر: مصر تايمز