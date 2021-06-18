مصر.. مقدم البلاغ ضد محمد حسين يعقوب يكشف تفاصيل "داعش والعذارى"

كشف المحامي المصري هاني سامح تفاصيل تقديمه بلاغا ضد الشيخ محمد حسين يعقوب، بعد اعترافاته في قضية "داعش إمبابة" في المحكمة.

إقرأ المزيد

وقدم المحامي بلاغ رسمي للجهات المختصة "تتهمه بغسيل الأموال والزواج من فتيات عذراوات تخطى عددهن الـ30 فتاة"، مشيرا إلى أن "ما تقدم به في البلاغ مجرد بداية وبلاغ أولى فقط لكنه في طريقه لاتخاذ خطوات أخرى".

وقال سامح إن "من يتتبع حلقات وخطب ودروس محمد حسين يعقوب يجد أنها تعج بالتطرف وقيم داعش وتحريض على الكره والبغض والتطرف الديني، لذا نحن في طريقنا لاتخاذ خطوات أخرى".

وتابع سامح: "أننا سندرس شهادته بشكل جيد، حتى نستخرج منها أقواله التي فيها إدانة له وسنتقدم ببلاغات أخرى، مشيرا إلى أنه غرر بشباب كثيرين اتجهوا لداعش عبر خطبه ودروسه".

وعلق سامح على اتهام محمد حسين يعقوب بقيامه بالزواج بأكثر من 20 فتاة، رغم سنه الكبير قائلا: "الموضوع ليس ممارسة، ولكن حب تملك، ينبع عن شهوة مرضية، خصوصا أننا نتكلم عن شخص دائما ما يتحدث عن الزهد في الدنيا وانتظار الآخرة وانتظار الأجر والثواب والتقشف، في حين يفعل العكس فهو ينتكس على عقبيه".

يشار إلى أن الدكتور هاني سامح المحامي، تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد الشيخ محمد حسين يعقوب، استنادا إلى قانون 51 لسنة 2014 "بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها من الساحات والميادين العامة، وفقا لأحكام هذا القانون، واستنادا إلى المادة الثانية وبها لا يجوز لغير المعينين المختصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس وهم أدعياء لا علاقة لهم بالخطابة أو التعليم الديني".

المصدر: الوطن