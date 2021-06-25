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تحذير من "كارثة إنسانية" في سوريا

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Reuters
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قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن عدم تمديد التفويض الخاص بإرسال معونات إلى سوريا، الذي ينقضي أجله الشهر المقبل، قد يؤدي إلى "كارثة إنسانية" جديدة في شمال غرب البلاد.

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وأضاف المتحدث ياسم المنظمة، كريستيان ليندماير، في إفادة صحفية بجنيف، اليوم الجمعة، إن إخفاق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تجديد التفويض لعام آخر في العاشر من يوليو، قد يحول دون تسليم اللقاحات إلى المنطقة، بما في ذلك لقاحات كوفيد-19.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ناشد في وقت سابق، مجلس الأمن الدولي تجديد تقديم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لعام آخر، محذرا من أن إخفاق المجلس المكون من 15 عضوا في ذلك "ستكون له عواقب مدمرة".

المصدر: رويترز

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