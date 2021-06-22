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المغرب.. تسجيل هزة أرضية بقوة 3.7 درجة بإقليم الدريوش

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المغرب.. تسجيل هزة أرضية بقوة 3.7 درجة بإقليم الدريوش
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مقياس الرصد الزلزلي في المغرب
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أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب الثلاثاء تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر، في إقليم الدريوش شمالي البلاد.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، أن "مركز الهزة، يبعد بمسافة 45 كيلومترا بعرض ساحل جماعة أولاد أمغار بإقليم الدريوش".

وأضافت: "سجلت الهزة على عمق 18 كلم، عند التقاء خط العرض 35.600 درجة شمالا وخط الطول 3.595 درجة غربا".

ولم يتم الإبلاغ عن أي خسار بشرية.

المصدر: "هسبريس"

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