زلزال يضرب إقليم شمال شرقي المغرب
Reuters
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أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4,3 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت بإقليم الدريوش شمال شرق المملكة.
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة التي حدد مركزها بساحل جماعة أولاد أمغار بإقليم الدريوش، وقعت في حدود الساعة التاسعة و 51 دقيقة و29 ثانية بـ(توقيت غرينيتش).
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة سجلت على عمق 6 كلم، عند التقاء خط العرض 35.584 درجة شمالا وخط الطول 3.609 درجة غربا.
المصدر: هسبريس