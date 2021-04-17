زلزال يضرب إقليم شمال شرقي المغرب

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4,3 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت بإقليم الدريوش شمال شرق المملكة.

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وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة التي حدد مركزها بساحل جماعة أولاد أمغار بإقليم الدريوش، وقعت في حدود الساعة التاسعة و 51 دقيقة و29 ثانية بـ(توقيت غرينيتش).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة سجلت على عمق 6 كلم، عند التقاء خط العرض 35.584 درجة شمالا وخط الطول 3.609 درجة غربا.

المصدر: هسبريس