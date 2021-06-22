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حمدوك: الشراكة بين العسكريين والمدنيين تواجه تحديات في السودان

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حمدوك: الشراكة بين العسكريين والمدنيين تواجه تحديات في السودان
Reuters
رئيس الوزراء السوادني عبدالله حمدوك
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تحدث رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الثلاثاء، عن تشظ داخل السلطة الانتقالية في البلاد، مشيرا إلى أن الشراكة بين العسكريين والمدنيين تواجه عددا من التحديات في السودان.

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وقال حمدوك في مؤتمر صحفي، تحدث خلاله عن مباردته بعنوان "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام"، والتي تهدف لتوحيد مكونات الثورة والتغيير وإنجاز السلام الشامل، وتحصين الانتقال الديمقراطي وتوسيع قاعدته وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر "حرية، سلام وعدالة"، إن هناك "تشظيا في كل المؤسسات المكونة للسلطة الانتقالية الحالية في الخرطوم بين المدنيين والعسكريين، كما بين العسكريين أنفسهم"، معتبرا أن هذا التشظي "هو السبب الأساسي للوضع المتأزم في البلاد حاليا ووصف الخطوة بالمقلقة".

وأضاف أن "الشراكة بين العسكريين والمدنيين تواجهها العديد من التحديات نحاول حلها بالصبر".

وطرح حمدوك خلال مؤتمره مبادرة لحل الأزمة وحماية الفترة الانتقالية إلى جانب فك الضائقة الاقتصادية.

المصدر: RT

محمد أبو العمرين- الخرطوم 

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