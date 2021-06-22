 
مباشر

السودان.. حمدوك يطرح مبادرة حول الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي

أخبار العالم العربي

السودان.. حمدوك يطرح مبادرة حول الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي
Reuters Hannibal Hanschke
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qo6k

يطرح رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الثلاثاء، مبادرة حول الأزمة الوطنية السودانية وقضايا الانتقال الديمقراطي في البلاد.

إقرأ المزيد
السودان يطالب الأمم المتحدة باستبدال القوات الإثيوبية العاملة ضمن بعثة
السودان يطالب الأمم المتحدة باستبدال القوات الإثيوبية العاملة ضمن بعثة "يونيسفا"

وبدأ حمدوك بإجراء لقاءات ومشاورات واسعة مع قيادات السلطة الانتقالية والقوى السياسية والمدنية وقوى ثورة ديسمبر، بخصوص تطوير مبادرته "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام"، والتي تهدف لتوحيد مكونات الثورة والتغيير وإنجاز السلام الشامل، وتحصين الانتقال الديمقراطي وتوسيع قاعدته وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر "حرية، سلام وعدالة".

ومن المقرر، أن يقدم رئيس الوزراء السوداني مبادرته للشعب السوداني ويفصل فيها وفي الخطوات التالية بما في ذلك اللقاءات المتوقع إجراؤها مع المكونات المجتمعية المختلفة لطرح المبادرة عليها.

المصدر: سونا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا