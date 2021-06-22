السودان يطالب الأمم المتحدة باستبدال القوات الإثيوبية العاملة ضمن بعثة "يونيسفا"

طالبت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، الأمم المتحدة باستبدال القوات الإثيوبية المشاركة ضمن قوة "يونيسفا" لحفظ السلام العاملة في منطقة أبيي.

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وثمنت الصادق المهدي، خلال لقائها مدير الإدارة السياسية بمكتب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة غراهام ميتلاند والوفد المرافق له، الدور الكبير الذي تقوم به بعثة "يونيسفا"، موضحة الجهود التي تقوم بها حكومة السودان لحل الخلاف حول المنطقة مع دولة جنوب السودان وديا، وذلك عبر تفعيل دور الآليات المشتركة لمراقبة الحدود واللجنة السياسية الأمنية المشتركة وفتح المعابر بين البلدين.

وجددت وزيرة الخارجية السودانية طلب حكومة السودان لاستبدال القوات الإثيوبية المشاركة ضمن "يونيسفا" بقوات أخرى، نظرا إلى المتغيرات الراهنة على صعيد العلاقات مع إثيوبيا، وفقدان القوات الإثيوبية صفة الحيادية وهي شرط أساسي لإنجاز مهام بعثة الأمم المتحدة.

المصدر: سونا