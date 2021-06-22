وفد إسرائيلي يزور القاهرة لبحث تسيير رحلات مباشرة إلى شرم الشيخ

أفادت القناة العامة الإسرائيلية "كان 11"، بأن وفدا أمنيا إسرائيليا سيتوجه اليوم الثلاثاء إلى مصر، لبحث إمكانية تسيير رحلات مباشرة من تل أبيب لشرم الشيخ.

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وذكرت القناة أن الوفد الإسرائيلي يعقد مباحثات في هذا الشأن مع مسؤولين مصريين في شرم الشيخ، فيما تدرس السلطات الإسرائيلية تخفيض درجة التحذير الأمني المتعلق بزيارة شواطئ شبه جزيرة سيناء من الدرجة رقم واحد أي أقصى درجات التحذير إلى 2 أو 3.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، شكلت لجنة وزارية لوضع خطة للسماح لعدد محدود من الإسرائيليين بالسفر من وإلى سيناء برا، وقال وزير المخابرات الإسرائيلي حينها إيلي كوهين، أثناء زيارته للقاهرة، إن "مسؤولي المخابرات في البلدين يعملون على تأمين مدينة شرم الشيخ السياحية في سيناء للسماح بفتحها أمام السياح الإسرائيليين".

واعتبر كوهين أن مصر "تفعل كل شيء لجلب السياح الإسرائيليين كما فعلوا في الماضي"، مشيرا إلى أنه يخطط لاستثناء شرم الشيخ من التحذير الأمني.

المصدر: عرب 48 + معا+ تايمز أوف إسرائيل