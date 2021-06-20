المغرب يستعد لاستقبال آلاف السياح اليهود بعد إطلاق الرحلات

يستعد القطاع السياحي المغربي لاستقبال أكثر من 500 ألف سائح يهودي بعد إطلاق الرحلات المباشرة بين تل أبيب والرباط، في إطار الاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل.

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ولفت موقع "هسبريس" المغربي إلى أن المراكز السياحية المغربية تشهد تحضيرات مكثفة لاستقبال السياح اليهود الذين يستعدون لزيارة المملكة لاكتشاف التراث والتنوع الثقافي الذي تزخر به البلاد، خاصة في ما يتعلق بالتواجد اليهودي في سوس وبعض المدن التاريخية.

وأشار الموقع إلى أن "مهنيي القطاع السياحي في مدن الصويرة ومراكش وفاس يعملون على تحضير مرشدين لاستقبال الجالية اليهودية".

وكانت وزيرة السياحة المغربية نادية فتاح علوي توقعت أن يزور المغرب 200 ألف سائح إسرائيلي في العام 2021، وقالت في تصريح لوسائل إعلام إسرائيلية، إن "عدد السياح الإسرائيليين الذين سيزورون المغرب سيتضاعف من 50 ألفا إلى 200 ألف بعد إطلاق رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل".

المصدر: هسبريس