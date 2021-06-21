باكستان تسمح لفئة معينة من المصريين دخول أراضيها بلا تأشيرة

أعلن سفير باكستان في مصر ساجد إقبال، إعفاء إسلام آباد رجال الأعمال المصريين من التأشيرة لتسهيل دخولهم باكستان.

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وأشار خلال لقاء رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر إبراهيم العربي، إلى أنه سيتم العمل بنظام التأشيرات عند الوصول دون الحاجة إلى إجراءات التأشيرات.

وأكد عن عزم بلاده اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتنمية العلاقات الاقتصادية مع مصر على رأسها تبادل الوفود التجارية، ووضع دراسات جادة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتصنيع المشترك والمساهمة المشتركة في مشروعات إعادة إعمار العراق، ومشروعات القيمة المضافة، بالإضافة إلى تنمية العلاقات التجارية وتنمية التجارة البينية .

ودعا ساجد رئيس اتحاد الغرف التجارية لتبادل الوفود التجارية لبحث كافة أوجه التعاون على أرض الواقع .

المصدر: اليوم السابع