السيسي ورئيس أركان باكستان يبحثان التنسيق الأمني والعسكري

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس أركان باكستان الفريق أول نديم رضا رازا، التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

وجاء ذلك خلال لقائهما بالقاهرة، بحضور وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وتناولت المباحثات "سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات، خاصة التعاون في المجال الأمني والعسكري، إضافة إلى مجال الدفاع والصناعات العسكرية".

كما استعرض الجانبان "آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، وتم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المكثف بين البلدين لصون السلم والأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب".

وأعرب السيسي خلال اللقاء عن تطلع بلاده "لتطوير التعاون مع باكستان وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، والحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها إزاء مختلف القضايا الإقليمية".

وفي 26 مايو المنصرم، أجرت قوات الدفاع الجوية المصرية والباكستانية مناورة "حماة السماء 1" للمرة الأولى بين البلدين في مصر.

المصدر: وكالات