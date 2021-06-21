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مصر.. متهم باغتصاب ابنته يقفز من الطابق الرابع من مبنى المحكمة (صور)

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مصر.. متهم باغتصاب ابنته يقفز من الطابق الرابع من مبنى المحكمة (صور)
Reuters
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قفز متهم باغتصاب ابنته من الطابق الرابع في محكمة كفر الدوار في محافظة البحيرة المصرية، في محاولة للإفلات من العقاب.

مصر.. متهم باغتصاب ابنته يقفز من الطابق الرابع من مبنى المحكمة (صور)
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وتعرض المتهم البالغ من العمر 42 عاما لإصابات بجروح وكدمات، وقبض عليه رجال الشرطة وأحد أفراد الأمن في المحكمة من جديد، وتم التحفظ عليها ليتم الحقيق معه مرة أخرى بعد أن تتحسن حالته الصحية.

ونقل المتهم إلى المستشفى تحت حراسة مشددة بعد التحفظ عليه، وذلك لإجراء العديد من الفحوصات الطبية قبل إعادة عرضه للمرة الثانية على النيابة، وينتظرون حتى تتحسن حالته الصحية لبدء التحقيق معه مرة أخرى.

مصر.. متهم باغتصاب ابنته يقفز من الطابق الرابع من مبنى المحكمة (صور)

وسقط المتهم على سيارة كانت تقف أسفل المحكمة، وهذا ما أدي إلى تعرضه للعديد من الإصابات، وتم إخطار النيابة العامة لتستمر في تحقيقاتها بعد خروجه من المستشفى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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