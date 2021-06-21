مصر.. الحكم بإعدام مسؤول في حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي وشقيقه
Reuters
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قضت محكمة مصرية بإعدام رامي محمد شحاته فني هندسي بمجلس وزراء حكومة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات لراضي محمد شحاتة.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
كما شرع المتهمان في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن صنع المتهمان عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآت العامة والشرطية تحقيقا لأهداف إرهابية.
المصدر: مصراوي