مصر.. الأمن يعدم 7 مواطنين دفعة واحدة

نفذت مصلحة السجون في مصر إعدام 7 مدانين في قضايا جنائية داخل سجن برج العرب بالإسكندرية.

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وقالت مصادر إن المنفذ بحقهم الإعدام صباح اليوم مدانون في قضايا قتل مقترنة بالسرقة، وأنهم من 3 محافظات هي الدقهلية والبحيرة والإسكندرية، موضحة، أن الجثث ستظل في مشرحة كوم الدكة، حتى يتم إخطار أسرهم لاستلام جثثهم.

وأشارت المصادر إلى أنه حال رفض الأسرة استلام الجثة (وهذا ما يحدث في كثير من الأحيان) تظل الجثة في ثلاجة المشرحة فترة، وبعدها بناء علي قرار من النيابة العامة يتم دفن الجثة في مقابر الصدقة.

المصدر: الوطن