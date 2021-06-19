صدور مذكرات قبض بحق ثلاثة مسؤولين محليين في العراق

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم السبت، صدور مذكرات قبض بحق ثلاثة مسؤولين محليين في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في كركوك أصدرت أوامر قبض بحق ثلاثة من أعضاء مجلس المحافظة، على خلفية امتناعهم من تسليم ما بذمتهم من موجودات".

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وأضافت، أن "الموجودات التي لم تسلم هي سيارات وغرف ومكاتب بعد إلغاء عمل المجلس".

وأشارت إلى أن "أوامر القبض التي صدرت بحق أعضاء المجلس الثلاثة، استندت إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

المصدر: RT