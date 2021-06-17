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قاضي محكمة صدام حسين: تورط 95% من السياسيين العراقيين بقضايا فساد

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قاضي محكمة صدام حسين: تورط 95% من السياسيين العراقيين بقضايا فساد
منير حداد، قاضي محكمة صدام حسين
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كشف منير حداد، قاضي محكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عن تورط 95% من السياسيين العراقيين بقضايا "فساد".

وقال في تصريح صحفي، إن "أكثر من 95% من الموجودين على الساحة السياسية لديهم مشاكل سياسية ومتورطون في قضايا فساد، لكن حيتان الفساد الكبيرة لا يوجد إثبات ملموس ضدهم لمحاكمتهم".

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وأضاف، أن "الطعن بالقضاء مشكلة كبيرة، لكن لدينا قضاة شجعان ومحاكم، كما لا يغفل على أحد أن القضاء في العراق يتعرض لضغوطات وتدخلات سياسية".

وكشف الرئيس العراقي برهم صالح، في وقت سابق، أن بلاده خسرت ألف مليار دولار منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 بسبب "استشراء الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة".

ويعاني العراق على مدى الـ18 عاما الماضية من الفساد المالي والإداري الذي "ينخر" وفقا لخبراء مؤسسات الدولة العراقية.

 

المصدر: "روداو" + RT

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