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بعد لقائه نظيره المصري في الدوحة.. وزير الخارجية القطري يغرد

أخبار العالم العربي

بعد لقائه نظيره المصري في الدوحة.. وزير الخارجية القطري يغرد
twitter/ @MBA_AlThani_
وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره المصري، سامح شكري،خلال لقائهما في الدوحة يوم 14 يونيو 2021.
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أعرب وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن سعادته بلقاء نظيره المصري، سامح شكري، أمس في الدوحة.

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وقال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في "تويتر": سعدت باستقبال معالي الأخ سامح شكري وزير الخارجية المصري والوفد المرافق له في الدوحة".

وأضاف: "بحثنا سبل تعزيز التعاون بين بلدينا الشقيقين والتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية، متطلعين أن يسهم ذلك في تعزيز العمل العربي المشترك".

المصدر: RT

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