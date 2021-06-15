بعد لقائه نظيره المصري في الدوحة.. وزير الخارجية القطري يغرد

أعرب وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن سعادته بلقاء نظيره المصري، سامح شكري، أمس في الدوحة.

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وقال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في "تويتر": سعدت باستقبال معالي الأخ سامح شكري وزير الخارجية المصري والوفد المرافق له في الدوحة".

وأضاف: "بحثنا سبل تعزيز التعاون بين بلدينا الشقيقين والتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية، متطلعين أن يسهم ذلك في تعزيز العمل العربي المشترك".

سعدت باستقبال معالي الأخ سامح شكري وزير الخارجية المصري والوفد المرافق له في #الدوحة. بحثنا سبل تعزيز التعاون بين بلدينا الشقيقين والتطورات الايجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية، متطلعين أن يسهم ذلك في تعزيز العمل العربي المشترك. pic.twitter.com/YXy72WgeO9 — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) June 14, 2021

المصدر: RT