 
مباشر

السيسي يدعو أمير قطر لزيارة مصر "في أقرب فرصة"

أخبار العالم العربي

السيسي يدعو أمير قطر لزيارة مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qmeu

كشفت وزارة الخارجية المصرية عن فحوى رسالة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، التي سلمها وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال زيارته أمس للدوحة.

إقرأ المزيد
أمير قطر يستقبل سامح شكري.. ووزير الخارجية يسلمه رسالة من الرئيس المصري
أمير قطر يستقبل سامح شكري.. ووزير الخارجية يسلمه رسالة من الرئيس المصري

وأوضحت الخارجية المصرية أن الرسالة تضمنت الإعراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، والتطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقًا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم ملموس ورغبة في تسوية كافة المسائل العالقة في إطار ما نص عليه "بيان العلا".

وأكدت الوزارة أن الرسالة حملت دعوة من الرئيس المصري إلى أمير قطر لزيارة القاهرة في أقرب فرصة ممكنة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا