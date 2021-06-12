"أ ف ب": حرس الحدود الإسرائيلي يقتل امرأة فلسطينية تحمل سكينا في الضفة الغربية (صورة+فيديو)

قالت الشرطة الإسرائيلية اليوم السبت، إن حرس الحدود الإسرائيلي يقتل امرأة فلسطينية تحمل سكينا في الضفة الغربية.

إقرأ المزيد

وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: "قبل قليل وصلت مشتبهة وبحوزتها سكين إلى معتقل قلنديا، وأطلق حارس الأمن الذي قام برصدها النار نحوها وبتحييدها".

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية نقلا عن شهود عيان، بأن عناصر من الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على فلسطينية وأصابوها بجروح وتركت ملقاة على الأرض، وأغلق الحاجز بالكامل، ومنع مرور المركبات والمارة، ما تسبب بأزمة سير.

RT

المصدر: RT+وفا