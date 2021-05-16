بالفيديو.. تبادل إطلاق نار كثيف بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية شمال القدس

أفادت مصادر إسرائيلية، فجر الأحد، بأن مسلحين فلسطينيين أطلقوا الرصاص الحي بشكل مكثف على قوات الجيش الإسرائيلي عند حاجز قلنديا شمال القدس.

وتداول ناشطون فلسطينيون مقطع فيديو يوثق لحظات تبادل إطلاق النار، فيما لم يتم تسجيل إصابات أو قتلى.

وكان مسلحون مجهولون أطلقوا النار تجاه معسكر تابع للجيش الإسرائيلي في منطقة عش الغراب شرق مدينة بيت ساحور في محافظة بيت لحم في الضفة الغربية، حسب وكالة "معا" الفلسطينية.









#شاهد اشتباك مسلح بين مق.اومين وقوات الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة pic.twitter.com/iRz80M8waq — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 15, 2021

اطلاق نار على حاجز قلنديا شمال #القدس. pic.twitter.com/ctuWvm55lO — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) May 15, 2021

المصدر: وكالات