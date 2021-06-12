الإمارات تهنئ روسيا بمناسبة يومها الوطني

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لروسيا.

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كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ميخائيل ميشوستين، رئيس الوزراء الروسي.

وتحتفل روسيا الاتحادية، بالعيد الوطني للبلاد "يوم روسيا" في الثاني عشر من يونيو من كل عام، والذي يعتبر أحد أهم الأعياد الرسمية في البلاد. ويوافق هذا التاريخ اعتماد إعلان سيادة الدولة لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية عام 1990.

المصدر: "وام"