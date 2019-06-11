 
مباشر

العاهل السعودي وولي عهده يهنآن بوتين بعيد روسيا الوطني

أخبار العالم العربي

العاهل السعودي وولي عهده يهنآن بوتين بعيد روسيا الوطني
Sputnik Сергей Гунеев
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lz5g

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقيتي تهنئة إلى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، وولي العهد، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لبوتين، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية"، متمنين له التقدم والازدهار.

وتحتفل روسيا الاتحادية، بالعيد الوطني للبلاد "يوم روسيا" في الثاني عشر من يونيو من كل عام، والذي يعتبر أحد أهم الأعياد الرسمية في البلاد. ويوافق هذا التاريخ اعتماد إعلان سيادة الدولة لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية عام 1990.

المصدر: سبق

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"في حياة بعد الموت".. هذا ما قاله صائب عريقات عن "وفاته" لـ3 دقائق و20 ثانية