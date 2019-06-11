العاهل السعودي وولي عهده يهنآن بوتين بعيد روسيا الوطني

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقيتي تهنئة إلى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، وولي العهد، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لبوتين، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية"، متمنين له التقدم والازدهار.

وتحتفل روسيا الاتحادية، بالعيد الوطني للبلاد "يوم روسيا" في الثاني عشر من يونيو من كل عام، والذي يعتبر أحد أهم الأعياد الرسمية في البلاد. ويوافق هذا التاريخ اعتماد إعلان سيادة الدولة لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية عام 1990.

المصدر: سبق